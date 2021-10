O piloto Lewis Hamilton vai ser penalizado em dez lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Turquia, no domingo, devido à mudança no motor do seu Mercedes.

O carro do atual campeão do mundo recebeu um novo motor de combustão interna, o quarto da época, mais um do que o permitido.

No entanto, e ao contrário do que aconteceu com Max Verstappen (Red Bull) na Rússia, Hamilton não é penalizado com a ida para o fim da grelha porque apenas mudou um elemento da unidade motriz, não tendo feito uma mudança completa na mesma.

De acordo com os regulamentos da Fórmula 1, cada piloto só pode mudar três vezes a unidade motriz, até ter uma penalização que o leve para o fim da grelha.

Isso vai acontecer com o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) no Grande Prémio da Turquia, marcado para domingo, devido à troca de unidade motriz feita.