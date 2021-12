O piloto britânico Lewis Hamilton registou o melhor tempo na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina, este sábado, com a melhor volta fixada em 1:23.274.

O holandês Max Verstappen fez o segundo melhor tempo, tendo sido o outro piloto da sessão dentro do segundo 23, com 1:23.488 (+0.214 do que Hamilton). Em terceiro lugar ficou Valtteri Bottas, com o tempo de 1:24.025 (+0.751).

O top-10 da terceira sessão de treinos livres ficou completo por Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Pierre Gasly (AlphaTauri), Carlos Sainz (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari).

Hamilton voltou assim a superiorizar-se a Verstappen e fez mesmo o melhor tempo entre as três sessões de treinos livres, dentro do segundo 23. O britânico já tinha feito o melhor tempo nos segundos treinos livres, depois de Max Verstappen ter sido o melhor na primeira sessão, na sexta-feira.

A qualificação está marcada para as 13 horas deste sábado.

Os dois pilotos partem para a última corrida, marcada para as 13 horas de domingo, com os mesmos 369,5 pontos no topo da classificação do Mundial de pilotos.