Depois de uma corrida dentro da normalidade e relativamente calma, um final de loucos na pista de Silverstone, na quarta prova do Mundial de Fórmula 1. Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha, cortando a 52.ª e última volta com... um pneu furado.

O britânico venceu em casa, festejando a vitória com o pneu dianteiro esquerdo completamente danificado, depois de um furo a cerca de uma volta do fim.

Mas os sustos finais não foram só para o vencedor. Nem tudo foi um mar de rosas para a Mercedes. Na antepenúltima volta, Valtteri Bottas furou também o dianteiro esquerdo e caiu da zona dos pontos, acabando no 11.º lugar.

Com o azar do finlandês, Max Verstappen (Red Bull), assumiu de seguida o segundo posto e foi logo às boxes colocar pneus macios para tentar a volta mais rápida, pouco antes de Hamilton furar a dianteira esquerda. Muito possivelmente, uma paragem que poderá ter custado um ataque iminente à vitória.

Contudo, a paragem foi mesmo motivada por pequenos cortes num dos pneus do Red Bull, motivados pela perda da asa dianteira de Kimi Raikkonen, que deixou detritos no piso. O holandês estava a 30 segundos de Hamilton aquando do furo do britânico e quase lhe roubava a liderança, mas só tirou cerca de 25 segundos à diferença na derradeira volta da pista, chegando a 5,856 segundos do vencedor.

Pelo meio, Carlos Sainz (McLaren) também furou o mesmo pneu dos Mercedes e acabou, tal como Bottas, fora dos pontos.

Charles Leclerc garantiu o pódio à Ferrari, com o terceiro lugar.

Nico Hülkenberg, que ia substituir o Racing Point de Sergio Pérez depois de o mexicano ter testado positivo à covid-19, ficou de fora da corrida e do retorno à Fórmula 1, devido a problemas mecânicos detetados e não resolvidos em cima do arranque da prova.

Daniil Kvyat (AlphaTauri) e Kevin Magnussen (Haas) não concluiram o Grande Prémio.

Vitória história de Hamilton, que se tornou o primeiro a vencer em Silverstone por sete vezes.

Na liderança do Mundial, Hamilton tem agora 88 pontos, mais 30 que Bottas. Verstappen é terceiro, com 52.

