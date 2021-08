O piloto britânico Lewis Hamilton está a ser observado esta tarde pela equipa médica da Mercedes, que informou, em comunicado, que o novo líder do Mundial da Fórmula 1 está com «cansaço e leves tonturas».

A informação, emitida em nota oficial pela Mercedes na rede social Twitter, a meio desta tarde (17h14), surgiu na sequência do Grande Prémio da Hungria, a 11.ª prova do Mundial de 2021, ganha por Esteban Ocon e na qual Hamilton ficou em terceiro lugar.

UPDATE: @LewisHamilton is currently seeing the team doctor, suffering from fatigue and mild dizziness.