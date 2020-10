O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu, este domingo, o Grande Prémio do Eifel, no circuito de Nürburgring, na Alemanha. Na 11.ª corrida do Mundial, o corredor de 35 anos igualou Michael Schumacher como o corredor com mais vitórias na Fórmula 1: 91.

Numa corrida que teve cinco abandonos, o principal o de Valtteri Bottas, que tinha conseguido a ‘pole position’, Max Verstappen (Red Bull) foi segundo classificado e Daniel Ricciardo deu o primeiro pódio da época à Renault, com o terceiro lugar.

No regresso da Fórmula 1 a Nürburgring sete anos depois, adivinhava-se uma corrida interessante, pela meteorologia imprevisível com a ameaça de chuva, o frio e também a mistura de curvas do traçado. E assim foi, apesar de o arranque não ter proporcionado mexidas significativas.

A corrida animou sobretudo a partir da volta 13, quando Valtteri Bottas fez uma travagem tardia e permitiu a Hamilton resgatar a liderança da corrida. O finlandês foi pouco depois à box, mas desistiria à volta 18, com a perda de potência. Pelo meio, um toque de Kimi Raikkonen em George Russel abalroou o Williams, o que ditou o primeiro abandono à volta 15. O nórdico da Alfa Romeo, que superou Rubens Barrichello como o piloto com mais presenças em corridas (agora 323) acabaria penalizado em dez segundos, por parte do colégio de comissários.

Hamilton repete a vitória de 2011 neste circuito.

