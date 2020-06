Lewis Hamilton manifestou-se este sábado nas redes sociais contra as touradas e apelo a que as escolas de tauromaquia fosse encerradas em Espanha.

«Isto é nojento, Espanha. Os miúdos em Espanha aprendem a torturar e a matar touros aos 14 anos. Pedimos ao Ministério da Educação que encerre as escolas de tauromaquia imediatamente. Podes ajudar a partilhar esta petição», escreveu o piloto da Mercedes no Instagram, partilhando uma petição da PETA.

Entretanto o toureiro espanhol Cayetano Rivera respondeu a Lewis Hamilton no Twitter.

«O Sr. Lewis Hamilton não gosta de touradas ... E então? De qualquer maneira, antes de criticar a cultura de alguém, pelo menos informe-se, deve aprender mais sobre o que se está a falar. Respeito! E não se deixem enganar pelos tolos!»

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!