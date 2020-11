O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou, este sábado, a ‘pole position’ no Grande Prémio do Bahrein, a sua 98.ª da carreira, na 15.ª prova da temporada de 2020.

O já campeão do mundo dominou nas três fases de qualificação do circuito de Sakhir, assinando a sua melhor volta em 1.27,264 minutos. O colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, ficou a 289 milésimos de segundo.

Além da Mercedes, mais três equipas colocaram os seus dois monolugares na Q3 e, por isso, nos dez primeiros que vão partir para o Grande Prémio, no domingo, às 14h10 (hora de Portugal Continental). Max Verstappen e Alexander Albon, da Red Bull, ficaram nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.

A Renault garantiu os sexto e sétimo lugares da grelha de partida, por Daniel Ricciardo e Esteban Ocon. Pelo meio ficou o Racing Point de Sergio Pérez, em quinto. Os dois AlphaTauri foram à Q3 e ficaram nos oitavo (Pierre Gasly) e 10.º lugares (Daniil Kvyat). Em nono ficou Lando Norris, da McLaren.

A qualificação ficou marcada por uma avaria do McLaren do espanhol Carlos Sainz, que ficou parado no final da reta da meta após um peão.