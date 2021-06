A UEFA publicou nas redes sociais uma nota na qual garante que respeita as cores do arco-íris, relacionadas com a bandeira LGBT.

«Para a UEFA, o arco-íris não é um símbolo político, mas sim um sinal do nosso firme compromisso com uma sociedade mais diversa e inclusiva», pode ler-se na nota deixada nas redes sociais.

O organismo que rege o futebol europeu ficou sob fogo depois de ter vetado o plano de iluminação da Arena de Munique, na Alemanha, proposto pelo município de Munique para apoiar a comunidade LGBT da Hungria. A UEFA justificou a tomada de decisão dizendo que, pelos seus estatutos, «é uma organização política e religiosamente neutra».

As reações não tardaram a chegar, vindas de adeptos do futebol e, principalmente, de agentes desportivos, o que levou a UEFA a reagir nesta quarta-feira em comunicado.