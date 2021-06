O Sporting não passou ao lado da polémica que está a marcar o Euro2020 e publicou uma imagem com o símbolo do clube com as cores do arco-íris, o símbolo da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgénero), em fundo, manifestando solidariedade para com a «diversidade e inclusão».

Uma iniciativa já assumida por outros clubes e instituições, incluindo a própria UEFA, em reação à lei anti-LGBT aprovada pelo governo húngaro que proíbe a divulgação de conteúdos sobre LGBT a menores de 18 anos, inclusive em programas curriculares de ensino.