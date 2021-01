O Anderlecht confirmou esta segunda-feira a chegada de Abdoulaye Diaby por empréstimo do Sporting até ao final da temporada, como Maisfutebol já tinha anunciado, ficando o clube belga com uma opção de compra por valores que não foram divulgados.

O avançado do Mali, de 29 anos, começou a temporada ao serviço dos espanhóis do Getafe, também por empréstimo do clube de Alvalade, mas jogou apenas 17 minutos na liga espanhola, além de dois jogos na Taça do Rei.

Diaby foi contratado pelo Sporting na temporada 2018/18 ao Club Brugge e nessa primeira temporada somou um total de 44 jogos em todos as competições, com sete golos marcados. Ainda começou a época seguinte, mas depois foi cedido aos turcos do Besiktas.