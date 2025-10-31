O Palmeiras de Abel Ferreira operou, na madrugada desta sexta-feira, uma reviravolta épica na meia-final da Libertadores, frente ao LDU Quito (4-0). A equipa orientada pelo treinador português conseguiu recuperar de uma desvantagem de 3-0 na primeira mão e carimbou um passaporte para a final da competição da América do Sul.

«90 minutos no Allianz Parque é muito tempo», disse Abel Ferreira após perder a primeira mão no Equador. Agora, uma semana depois, a declaração foi confirmada.

No que toca ao jogo, a equipa equatoriana vinha com uma vasta vantagem do primeiro jogo, porém os brasileiros não se deixaram ficar e foram desde cedo atrás do resultado. O primeiro golo surgiu aos 20 minutos, através de Ramón Sosa, e antes do intervalo, aos 45+5m, Bruno Fuchs aumentou a vantagem.

Na segunda parte, Raphael Veiga empatou a eliminatória, aos 68 minutos, e, através de uma grande penalidade, o brasileiro conseguiu o selar o marcador.

Em festa, o Palmeiras de Abel Ferreira marca assim um encontro com os compatriotas do Flamengo, numa final marcada para dia 29 de novembro.

RELACIONADOS
Cinco anos de Abel no Palmeiras feitos de muitos títulos e milhões
Abel Ferreira recebe «Prémio Bandeirante» em São Paulo