O Palmeiras de Abel Ferreira operou, na madrugada desta sexta-feira, uma reviravolta épica na meia-final da Libertadores, frente ao LDU Quito (4-0). A equipa orientada pelo treinador português conseguiu recuperar de uma desvantagem de 3-0 na primeira mão e carimbou um passaporte para a final da competição da América do Sul.

«90 minutos no Allianz Parque é muito tempo», disse Abel Ferreira após perder a primeira mão no Equador. Agora, uma semana depois, a declaração foi confirmada.

No que toca ao jogo, a equipa equatoriana vinha com uma vasta vantagem do primeiro jogo, porém os brasileiros não se deixaram ficar e foram desde cedo atrás do resultado. O primeiro golo surgiu aos 20 minutos, através de Ramón Sosa, e antes do intervalo, aos 45+5m, Bruno Fuchs aumentou a vantagem.

Na segunda parte, Raphael Veiga empatou a eliminatória, aos 68 minutos, e, através de uma grande penalidade, o brasileiro conseguiu o selar o marcador.

Em festa, o Palmeiras de Abel Ferreira marca assim um encontro com os compatriotas do Flamengo, numa final marcada para dia 29 de novembro.