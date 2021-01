Já é tradição, e aconteceu por exemplo com Jorge Jesus em 2019, quando o atual técnico do Benfica venceu a Libertadores ao serviço do Flamengo: durante as celebrações do Palmeiras pela conquista do título sul-americano, os jogadores do Palmeiras deram banho a Abel Ferreira.

Aproveitando um momento de distração do treinador português, o plantel do verdão «jogou» um balde de uma bebida energética em cima de Abel.