Assim que acabou a final da Taça Libertadores, conquistada ao Santos, o Palmeiras fez questão de agradecer a Abel.

Em mensagem divulgada nas redes sociais, o «Verdão» brincou com a língua portuguesa, ao publicar um vídeo com algumas diferenças entre o português de Portugal e do Brasil, para depois chegar a uma conclusão: «No Brasil ou em Portugal, campeão é campeão. Parabéns, professor!»