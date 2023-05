O Palmeiras de Abel Ferreira foi ao Paraguai vencer o Cerro Porteño por 3-0 e está praticamente apurado para os oitavos de final da Taça Libertadores.

Artur, avançado contratado esta época ao Bragantino de Pedro Caixinha, bisou com golos aos 25 e aos 58 minutos (ambos a passes de Rony).

Aos 68 minutos, Rony fez o 3-0 final, igualando em grande estilo os maiores goleadores na Libertadores da história do Palmeiras: 19, os mesmos dos já retirados Ricardo Oliveira, Guilherme e Bruno Henrique, atualmente no Flamengo.

Com este resultado, o Palmeiras chega aos 9 pontos no Grupo C, os mesmos do Bolívar e mais seis do que Barcelona SC e Cerro Porteño quando faltam disputar-se duas jornadas até ao final da fase de grupos.

Refira-se que Abel Ferreira, campeão duas vezes da Libertadorse, igualou Luiz Felipe Scolari como treinador do Palmeiras com mais triunfos na Libertadores: tem agora 23, mas precisou de menos dez jogos (33 para 43) do que o ex-selecionador de Portugal para chegar a esta marca.