Apesar das restrições impostas pela pandemia de covid-19, centenas de adeptos do Palmeiras receberam a equipa nas ruas de São Paulo, depois da conquista da Taça Libertadores.

Depois da conquista no Estádio Maracanã (Rio de Janeiro), frente ao Santos, a equipa do português Abel Ferreira chegou a São Paulo ao início da madrugada, e logo no aeroporto tinha alguns adeptos à espera.

A maior aglomeração estava reservada para depois, no entanto: centenas de adeptos juntaram-se à entrada do centro de treinos do clube para saudar os campeões.

Alguns jogadores foram mesmo para o telhado do autocarro, para celebrar com os adeptos, e o autocarro só chegou ao destino perto das duas horas da madrugada, entre muitos gritos de apoio e material pirotécnico.