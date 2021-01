As ruas de São Paulo explodiram na altura do golo de Breno, já muito perto do fim da final da Libertadores. O jogador do Palmeiras entrou e marcou de cabeça, com os adeptos do Verdão a festejarem da forma que o vídeo documenta.



22 anos depois, Abel Ferreira ofereceu a Libertadores ao Palmeiras. Foguetes, gente descontrolada, confusão e nenhum distanciamento social em São Paulo.



