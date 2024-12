A conquista da Libertadores pelo Botafogo, treinado por Artur Jorge, mereceu na noite deste sábado, entre outras, felicitações dos mais altos quadros do futebol português e também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

«O Presidente da República felicita o treinador Artur Jorge pela conquista da Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Botafogo, tornando-se o terceiro treinador português a conquistar este importante troféu», lê-se numa mensagem no sítio oficial da Presidência da República.

Também os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) deram os parabéns ao treinador Artur Jorge.

«Saúdo calorosamente o Artur Jorge e todos os elementos portugueses da sua equipa técnica – João Cardoso, Franclim Carvalho, André Cunha e Tiago Lopes – pela brilhante conquista, esta noite, da 65.ª edição da Taça Libertadores», lê-se numa mensagem do líder da FPF, Fernando Gomes, no site do organismo.

«Ao prestigiar-se a si próprio e ao seu clube, prestigiou igualmente todo o futebol e desporto nacionais. Colocando ao serviço do Botafogo todo o seu talento, dedicação, sabedoria e trabalho, Artur Jorge deu motivos de imenso orgulho a Portugal e aos portugueses», referiu, ainda, lembrando que o Botafogo lidera o campeonato brasileiro e considerando que Artur Jorge se está a aproximar «do patamar atingido por Jorge Jesus e Abel Ferreira, dois outros grandes treinadores portugueses que, muito recentemente, também conquistaram o mais importante troféu da América do Sul, ao serviço, respetivamente, do Flamengo e Palmeiras».

«Parabéns a Artur Jorge, e a todos os portugueses que o acompanham, pela conquista da Taça Libertadores! Mais uma vez, o talento português é destaque no cenário internacional», referiu Pedro Proença, numa mensagem no sítio da Liga.

O Botafogo, treinado pelo português Artur Jorge, conquistou pela primeira vez a Taça Libertadores, ao vencer o Atlético de Mineiro, por 3-1, numa final disputada em Buenos Aires. A jogar praticamente desde o início do jogo com dez, devido à expulsão de Gregore por falta sobre Fausto Vera aos 30 segundos, o Botafogo marcou por Luiz Henrique (35m), Alex Telles (44m, penálti) e Júnior Santos (90+7m). Eduardo Vargas (47m) reduziu para o Atlético Mineiro, que venceu a Libertadores em 2013.

Na sua primeira final, o Botafogo deu o sexto título seguido a equipas brasileiras. Artur Jorge tornou-se o terceiro treinador português a conquistar a Libertadores, repetindo o que Jorge Jesus conseguiu ao serviço do Flamengo (2019) e Abel Ferreira pelo Palmeiras, em 2020 e 2021.