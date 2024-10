O Botafogo apurou-se pela primeira vez na história para a final da Taça Libertadores.

Diante do Peñarol, A equipa treinada por Artur Jorge defendia na segunda mão uma vitória por 5-0 no primeiro jogo, realizado no Rio de Janeiro, e a derrota por 3-1 em Montevideu, capital do Uruguai, não pôs em causa a passagem à final.

Aos 30 minutos, Jaime Báez fez, de forma espetacular, o 1-0 no Estádio Centenário, mas no final da primeira parte uma agressão de Washington Aguerre, guarda-redes do Peñarol, a John custou-lhe o cartão vermelho.

Ainda assim, a equipa da casa não abanou e chegou ao 2-0 aos 66 minutos (novamente por Báez).

Logo a seguir, Mateo Ponte, jogador uruguaio do Botafogo, foi expulso por acumulação de amarelos pouco depois de ter sido lançado no jogo.

O Peñarol lançou-se para a frente e acabou por sofrer o 2-1 aos 88 minutos num contra-ataque concluído por Thiago Almada.

No minuto seguinte, os uruguaios voltaram a marcar por Facundo Batista, mas o destino da eliminatória já estava escrito e o Botafogo vai discutir o título com os compatriotas do Atlético Mineiro a 30 de novembro na Argentina, Estádio Monumental, casa do River Plate.