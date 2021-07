Um 'bilhete', um 'míssil', um 'estoiro'. Chame-lhe o que quiser, mas que foi com força , foi. E extremamente colocado. Penálti perfeito é o que entra, claro, mas aquele que garantiu os quartos de final da Libertadores ao Atlético Mineiro foi um pouco mais do que isso.

Antes de toda a confusão, que levou o plantel do Boca Juniors à esquadra, Everson foi herói em Belo Horizonte. Não só por aquilo que defendeu, mas por ter apontado o último penálti do desempate entre brasileiros e argentinos.

O pontapé foi perfeito: forte e colocadíssimo. Do lado oposto, o guarda-redes do Boca, Agustin Rossi, só conseguiu seguir a bola com os olhos.