Artur Jorge considerou que a final da Libertadores frente ao Atlético Mineiro será «o jogo mais importante» da carreira.



«Arrisco dizer que é o jogo mais importante da minha carreira. Não tenho dúvidas sobre isso. Traz-me também a responsabilidade e a satisfação de podermos aproveitar o momento. Não quer dizer que não tenhamos noção da responsabilidade que temos. Carregamos muita gente em cima de nós, temos o sonho de muita gente atrás de nós. Mas a responsabilidade não nos retira o gosto de viver este momento», começou por dizer, em conferência de imprensa realizada no Monumental de Núñez.



«Tenho obrigação para com o clube de mostrar o quão grato estou pela oportunidade de liderar este projeto. Estou grato por ter os adeptos do meu lado. Tenho um desejo muito grande de fazer parte da história [do Botafogo]. Carregada de ambição e esperança para que possamos chegar a um grande título. Temos muita vontade e tudo daremos e faremos, dentro do que está ao nosso alcance, para chegar onde queremos», prosseguiu.



O treinador português do Botafogo revelou que não recebeu conselhos de Abel e Jesus, os outros portugueses que venceram a competição. «Não, não recebi. Quero repetir o que fizeram. Acompanhei de Portugal. Agora cabe-me liderar o clube, a equipa e um grupo de homens com essa ambição. Vamos lutar pelo troféu como se não houvesse amanhã», disse.



O Fogão pode acabar a época com dois títulos: a Libertadores e o Brasileirão. Artur Jorge optou por não embandeirar em arco, mas sublinhou que o clube «não pode nunca ficar no meio do caminho».



«Não sabemos o que o destino nos reserva, mas sabemos o que podemos fazer para chegar ao destino. Não tenho dúvidas de que o que fizemos não pode ficar a meio do caminho. Estamos tão perto do fim com as coisas na nossa não, não podemos mudar o nosso comportamento. Sabemos que o desgaste é grande, mas também sabemos que a equipa tem sido capaz de suportar. Foi muito consistente e teve uma ideia própria de jogar. É mérito dos jogadores, da forma como se dispuseram a enfrentar qualquer adversário. Temos de ter capacidade para manter a mesma atitude nos últimos três jogos. Ainda para mais, podemos vencer dois títulos enormes. Pode existir cansaço, mas a motivação tem de ser ainda maior. Esperamos que este possa ser um momento de consagração», concluiu.



A final da Libertadores, entre Atlético Mineiro e Botafogo, está agendada para as 20h00 deste sábado.