Na madrugada desta quinta-feira, o Botafogo de Artur Jorge recebeu e goleou o Peñarol por 5-0, em jogo referente à primeira mão das «meias» da Libertadores.

Orientada pelo técnico luso, a equipa da casa não conseguiu marcar na primeira parte, mas mudou o rumo do jogo logo após o intervalo.

Savarino (51m e 59m), Barboza (55m), Luiz Henrique (73m) e Igor Jesus (79m) fizeram os golos da equipa brasileira.

Segundo a imprensa brasileira, o coletivo uruguaio chegou ao Estádio Nilton Santos a uma hora do apito inicial. O Peñarol, que na última ronda tinha afastado o Flamengo, culpou a Polícia Militar e relatou vários confrontos com adeptos da casa, que arremessaram pedras e garrafas.

Torcedores do Peñarol arrancaram e arremessando cadeiras do Nilton Santos após o confronto contra o Botafogo, pela Libertadores. Eles foram reprimidos pela PM.



📷André Durão pic.twitter.com/y2ztCaAe1m — ge (@geglobo) October 24, 2024

No final do encontro, os adeptos uruguaios geraram alguma confusão com a polícia, chegando mesmo a arrancar e atirar cadeiras do estádio.

Com este resultado, a equipa de Artur Jorge tem um pé na final da Libertadores. Na outra eliminatória, o Atlético Mineiro de Hulk venceu o River Plate por 3-0, indiciado a possibilidade de uma final brasileira.

Veja o resumo: