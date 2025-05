Contestado ao leme do Botafogo, Renato Paiva retomou a via dos triunfos na madrugada desta quarta-feira, a propósito da 4.ª jornada da fase de grupos da Libertadores. Na Venezuela, o “Fogão” triunfou no humilde estádio do Carabobo (1-2).

Entre os visitantes, o defesa Alex Telles foi titular, enquanto o lateral Marçal (ex-Benfica) e o médio Danilo Barbosa (ex-Sp. Braga e Benfica) não saíram do banco.

Num encontro controlado pela equipa brasileira, Vitinho inaugurou o marcador, aos 22 minutos. Todavia, em contracorrente, o central Aponte restabeleceu a igualdade, aos 76m.

Para salvação de Renato Paiva, o ala Cuiabano aplicou o 1-2 aos 90+1m.

Assim, o Botafogo reforçou o 3.º lugar do Grupo A, com 6 pontos, igualado com o Estudiantes (2.º) e a um ponto do Universidad de Chile. Todavia, estes emblemas guardam um jogo a menos.

A 15 de maio, às 1h30, o Botafogo recebe o Estudiantes, na 5.ª e penúltima ronda desta fase. Quanto ao Carabobo, é 4.º e último do Grupo A, com um ponto.

São Paulo avança para os "oitavos"

No Peru, no reduto do Alianza Lima, o São Paulo de Cédric Soares triunfou por 0-2. O lateral português – ex-Sporting – foi titular, assim como o avançado André Silva (ex-V. Guimarães). Por sua vez, Wendell, lateral ex-FC Porto, não saiu do banco.

Depois de André Silva inaugurar o marcador aos 35 minutos, Aldemir Ferreira viu um golo anulado por fora de jogo, aos 43m.

Na etapa complementar, aos 69m, os anfitriões viram o central Renzo Garcés ser expulso, o que abriu caminho para o bis de André Silva, aos 89 minutos.

Assim, o São Paulo atingiu os 10 pontos, confirmando a qualificação para os “oitavos” da Libertadores. Por sua vez, o Lima é 3.º no Grupo D, com quatro pontos, a dois do Libertad.

Na próxima jornada, a 15 de maio (1h30), o São Paulo recebe o vice-líder deste grupo, enquanto o Libertad visita o último, o Talleres Córdoba.

Outros resultados.

Grupo E:

Bucaramanga 0-4 Racing Club

Fortaleza 4-0 Colo-Colo