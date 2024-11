Artur Jorge considerou a final da Libertadores, este sábado, o «jogo mais importante da carreira». Como tal, a família do treinador viajou para Argentina para assistir ao duelo com o Atlético Mineiro que pode valer a conquista de um título inédito para o Botafogo.



Na véspera do jogo, a mãe, a esposa e o irmão do técnico assim como outros familiares estiveram em Puerto Madero, um dos bairros de visita obrigatória em Buenos Aires, e foram acarinhados pelos adeptos do clube. A mãe de Artur Jorge acabou por se emocionar, conforme é possível ver no vídeo.