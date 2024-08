Abel Ferreira ficou desiludido com a eliminação nos «oitavos» da Libertadores, frente ao Botafogo de Artur Jorge, por 4-3, mas «orgulhoso» com a reação da equipa do Palmeiras.

«Vivo de futebol, mas não vivo só do futebol. Orgulho. Fica mais uma vez a demonstração daquilo que peço aos jogadores. Há três resultados no futebol, há coisas que não controlamos», começou por dizer o treinador do português, em conferência de imprensa.

Depois de ter sido derrotado na primeira mão, por 2-1, o Palmeiras recebeu esta quinta-feira o Botafogo, mas não conseguiu ir além do empate (2-2), o que terminou com as aspirações de voltar a vencer a Libertadores. A perder por 2-0 aos 86 minutos, a equipa de Abel Ferreira conseguiu empatar a eliminatória, mas viu o 3-2 (4-4 no agregado) ser anulado pelo VAR. Nos momentos finais da partida, o Palmeiras ainda viu uma bola bater no ferro e negar a possibilidade de decidir a eliminatória no desempate por grandes penalidades.

«Não controlamos a bola bater na trave no último segundo, ou se bateu na mão do Gómez. Se no melhor momento sofremos dois golos é porque o nosso adversário foi letal e melhor em 15 dos 90 minutos», disse.

«Um mês de agosto difícil, com um sorteio difícil. Caímos de forma digna contra o Flamengo com todas as vicissitudes que tiveram no jogo. Contra o Botafogo caímos com sentimento de orgulho. Tristes, mas de cabeça erguida», garantiu.

Por fim, o treinador português voltou a falar sobre uma possível saída do Palmeiras.

«Digo sempre que o dia em que não sentir o desejo deles em ganhar, não estou a 10 horas do meu país e dos meus pais para nada. No ano em que o Palmeiras não ganhar um título, não preciso continuar aqui. Mas enche-me de orgulho olhar para a nossa equipa», concluiu.

