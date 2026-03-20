Já são conhecidos os adversários de Abel Ferreira, Artur Jorge e Leonardo Jardim para a fase de grupos da Taça dos Libertadores.

O Flamengo, de Leonardo Jardim, ficou no Grupo A com Estudiantes, histórico argentino da competição, para além de Cusco e Independiente Medelllín. Já o Cruzeiro, do recém-contratado Artur Jorge, caiu no grupo D com Boca Juniors, segundo clube mais titulado da competição (6 títulos), Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.

Por fim, o último português na lista é Abel Ferreira, do Palmeiras, que ficou no grupo F com Cerro Porteño, Junior e Sporting Cristal.

Esta edição da Libertadores, que não conta com o histórico argentino River Plate, tem seis clubes estreantes na prova entre eles o Mirassol, clube brasileiro, e o Cusco, clube peruano que defronta o Flamengo na primeira ronda do grupo A. A competição tem início previsto para dia 7 e abril.