Libertadores: conhecidos os grupos de Artur Jorge, Abel e Jardim
Sorteio dita os adversários dos técnicos portugueses na fase de grupos da competição
Sorteio dita os adversários dos técnicos portugueses na fase de grupos da competição
Já são conhecidos os adversários de Abel Ferreira, Artur Jorge e Leonardo Jardim para a fase de grupos da Taça dos Libertadores.
O Flamengo, de Leonardo Jardim, ficou no Grupo A com Estudiantes, histórico argentino da competição, para além de Cusco e Independiente Medelllín. Já o Cruzeiro, do recém-contratado Artur Jorge, caiu no grupo D com Boca Juniors, segundo clube mais titulado da competição (6 títulos), Universidad Católica e Barcelona de Guayaquil.
Por fim, o último português na lista é Abel Ferreira, do Palmeiras, que ficou no grupo F com Cerro Porteño, Junior e Sporting Cristal.
Esta edição da Libertadores, que não conta com o histórico argentino River Plate, tem seis clubes estreantes na prova entre eles o Mirassol, clube brasileiro, e o Cusco, clube peruano que defronta o Flamengo na primeira ronda do grupo A. A competição tem início previsto para dia 7 e abril.