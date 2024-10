No primeiro «round» das meias-finais da Libertadores, o Atlético Mineiro dominou na receção ao River Plate (3-0). Na madrugada desta quarta-feira, Hulk e companhia colocaram-se em posição privilegiada para regressar à final da prova continental.

Num duelo dominado pelos anfitriões, Hulk assistiu Deyverson – ex-B SAD, Benfica e Palmeiras – para o 1-0. Estavam decorridos 22 minutos.

No segundo tempo, o ponta de lança brasileiro bisou, aos 70 minutos, e assistiu Paulinho para o selar do triunfo, aos 74m.

A partida decisiva desta eliminatória está agendada para a madrugada de 30 de outubro (quarta-feira, 0h30).

De recordar que na outra meia-final está o Botafogo e o Peñarol. Os comandados de Artur Jorge jogarão na madrugada desta quinta-feira (01h30), em casa.

No campeonato brasileiro, o Atlético Mineiro é nono, com 41 pontos, menos 20 face ao «Fogão». Entretanto, na Argentina, e ao cabo de 18 jornadas, o River Plate é oitavo, com 11 pontos de diferença para o líder, o Vélez Sarsfield.

O River Plate foi a última equipa não brasileira a conquistar a Libertadores, em 2018. No ano seguinte, perderam a final para o Flamengo de Jorge Jesus.

Por sua vez, o Atlético Mineiro almeja repetir 2013 e conquistar a segunda Libertadores.