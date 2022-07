Com acordo fechado para se transferir para o Benfica, João Victor lesionou-se no jogo que terá ditado a despedida do Corinthians.

Nos minutos finais da primeira parte do jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, o defesa-central da equipa de Vítor Pereira torceu o tornozelo direito após ser atingido por Oscar Romero e deixou o relvado de maca.

Já tava ruim, mas agora parece que piorou! 😥 Já cheio de desfalques, o Corinthians ainda perdeu o João Victor que virou o pé nesse lance aí! Gil entrou no lugar dele. #Libertadores2022 pic.twitter.com/bNH7y5l1tn — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) July 6, 2022

Quanto ao jogo, e apesar das várias baixas, o Timão acabou por sorrir no fim, no desempate por penálti após empate a zeros (o mesmo que no jogo da 1.ª mão no Brasil). No tempo regulamentar, ainda na primeira parte, Dario Benedetto atirou ao poste na cobrança de um castigo máximo e na hora das decisões voltou a falhar quando teve nos pés o pontapé decisivo (eras tu, Sergio Ramos?) para arrumar a eliminatória. A «lotaria» só foi decidida após 16 tentativas, com o veterano Cássio a brilhar e Gil, que entrou para o lugar de João Victor, a converter o remate decisivo que mantém o Corinthians na Libertadores.