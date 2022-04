O Corinthians venceu o Boca Juniors por 2-0, na última madrugada, numa partida da terceira jornada do grupo E da Libertadores.



A equipa orientada pelo técnico português teve um arranque de sonho e marcou logo aos quatro minutos por Maycon. O médio brasileiro acabaria por bisar, aos 77 minutos, na sequência de um jogada de contra-ataque e confirmar o segundo triunfo do Timão em três partidas e a liderança isolada.



Refira-se que Vítor Pereira esteve no banco do clube brasileiro, apesar de ter testado positivo à covid-19 no passado fim de semana.



Quem também alcançou o segundo triunfo na prova foi Pedro Caixinha na receção ao Sporting Cristal, embate da terceira ronda do grupo H.



No estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, o Talleres marcou por Esquivel, aos 65 minutos, o único golo do jogo. A equipa do técnico português lidera o grupo a par do Flamengo, conjunto orientado por Paulo Sousa que ainda não jogou nesta ronda.



Sorte diferente teve Renato Paiva. O 'seu' Independiente del Valle empatou a uma bola na receção ao Atlético Mineiro. Hulk adiantou o Galo aos sete minutos, mas Junior Sornoza igualou a contenda aos 50 minutos.



O campeão brasileiro e o campeão equatoriano lideram o grupo D, ambos com cinco pontos.