Alguns adeptos do Palmeiras que assistiram no estádio ao triunfo do Verdão sobre o Emelec (3-1), no Equador, denunciaram atitudes racistas por parte de apoiantes do clube equatoriano.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, é possível ver um jovem fã do Emelec a provocar e insultar os brasileiros, a quem apelida de «macacos».

O Palmeiras já reagiu a estes relatos e solidarizou-se com os adeptos. «É inaceitável que no ambiente do futebol ainda tenhamos de conviver com manifestações tão rasteiras. Lamentamos profundamente esse episódio e esperamos que as autoridades competentes tomem as devidas providências para que cenas assim não mais se repitam. Basta!», lê-se na nota do clube brasileiro.

Note-se que este não é o primeiro caso de racismo nesta edição da Libertadores. Na madrugada de terça-feira, um adepto do Boca Juniors foi detido depois de ter imitado um macaco na direção dos adeptos do Corinthians, durante o jogo entre as duas equipas.