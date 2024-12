Hulk, ex-jogador do FC Porto era um dos rostos do desalento do Atlético Mineiro após a derrota na final da Libertadores frente ao Botafogo de Artur Jorge.

Em declarações à imprensa logo após o encontro, o avançado brasileiro não escondeu as lágrimas. «Quando chegou ao estádio, o meu filho mandou-me uma foto a dizer que o estádio estava lindo. Falou-me para aproveitar o momento e não desperdiçar esta oportunidade. Infelizmente desapontei-o por não ter sabido aproveitar esta oportunidade. É um preço muito caro que pagamos», disse desconsolado.

«Desde que cheguei aqui senti o carinho do povo atleticano. Amo vestir esta camisola, sinto orgulho e sinto-me atleticano. É triste sair desperdiçando uma oportunidade destas com tudo o que aconteceu no jogo», acrescentou, deixando depois uma palavra ao adversário.

«Parabéns à equipa do Botafogo, que fez por merecer. É uma aprendizagem para nós. Perdão à massa [adepta], perdão a todos os que depositaram confiança em nós. Acabámos por desapontar todos. Que possamos recuperar as forças», concluiu.