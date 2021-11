Milhares de adeptos do Flamengo não perderam a oportunidade de comparecer no «Aerofla», nome dado ao percurso percorrido pelo mengão do Ninho do Urubu (centro de treinos da equipa) até ao Aeroporto Internacional.

Uns limitaram-se aos tradicionais cânticos e gritos de apoios, mas houve quem levasse a paixão pelo clube quase ao extremo. Foi o caso de dois adeptos que subiram à parte de cima do autocarro da equipa, abriram a escotilha da saída de emergência e puseram as cabeças lá dentro. São imagens impactantes!

Um deles chama-se Filipe Barros Marques, tem 28 anos, é pescador e foi entrevistado pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal O Dia. «Perdi-me dos meus amigos e passou-me pela cabeça a loucura de subir no ônibus (autocarro] para ver os jogadores. Eu consegui, depois de muito esforço, chegar lá e abri aquela portinha. Na hora fiquei sem reação e só fiquei gritando o nome dos jogadores. Eles ficaram rindo, e o João Gomes falou comigo», descreveu. O adepto recusou ser catalogado como «selvagem» e disse que o que o moveu foi a paixão pelo Flamengo, equipa que, por dificuldades financeiras, só viu jogar uma vez no Estádio do Maracanã.

Segundo relatos da imprensa brasileira, um dos adeptos até levou para casa um pedaço do autocarro do Flamengo. «É um troféu», disparou.

A final da Taça Libertadores joga-se a 27 de novembro em Montevideu (Uruguai) e vai opor o Flamengo ao Palmeiras de Abel Ferreira. Até lá, a equipa do Rio de Janeiro ainda tem mais dois jogos para o Brasileira, mas ambos em Porto Alegre, já bem perto da fronteira com o Uruguai e já não regressa à cidade carioca.