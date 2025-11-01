O Palmeiras partilhou a última palestra de Abel Ferreira antes da épica reviravolta da equipa paulista diante da LDU Quito, com uma vitória por 4-0 a anular o desaire de 0-3, para voltar à final da Taça Libertadores.

Depois de dar indicações táticas e delinear os movimentos que pretendia que os jogadores fizessem na área adversária, o treinador insistiu no aspeto emocional. Não bastava um golo, eram precisos, pelo menos, três, para empatar a eliminatória.

Nesse sentido, o treinador pediu aos jogadores que se mantivessem «sempre ligados», mesmo depois de chegarem à vantagem.

«Se fizermos um, mantenham. Dois, mantenham. Três, mantenham. Mantenham o controle emocional! Isso é fundamental! Ligados e concentrados! Não é pilhados!», atirou.

Uma receita com total sucesso e Abel Ferreira irá disputar a terceira final da Libertadores, depois dos sucessos em 2020 e 2021, desta feita, frente ao Flamengo, a 29 de novembro, em Lima, no Peru.

Ora veja: