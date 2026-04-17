A Conmebol abriu um processo disciplinar a Abel Ferreira pelas declarações do treinador do Palmeiras, há uma semana, depois do empate com o Junior Barranquilla (1-1), na primeira jornada da Taça Libertadores. O treinador até faz um elogio à atuação do VAR, mas, com alguma ironia, faz uma alusão à época passada que pode ditar mais um castigo.

Recordamos que o treinador português está a cumprir um castigo de sete jogos no Brasileirão [faltam cumprir quatro] e agora arrisca nova sanção disciplinar na Libertadores.

Depois do empate com os colombianos, Abel Ferreira, em conferência de imprensa, elogiou a intervenção do VAR que assinalou o penálti que permitiu ao Junior Barranquilla empatar o jogo, mas acabou por fazer uma alusão à final da Libertadores da época passada que a Conmebol não gostou.

«Vê-se claramente que Maurício quer tirar o pé, mas há um contacto. Parece que este ano o VAR vai funcionar. Isto é bom, ano passado o VAR da Conmebol não funcionou e esse ano parece que vai funcionar e isso é bom. Realmente houve um toque», assumiu o treinador.

Abel Ferreira referia-se à final de 2025, quando o VAR não foi chamado a rever um lance de possível expulsão de Erick Pulgar após falta, sem bola, sobre Bruno Funchs.

O Palmeiras poderá agora, até à próxima sexta-feira, apresentar a defesa do treinador português, numa competição em que Abel Ferreira, já com 63 jogos desde 2020, nunca foi expulso.