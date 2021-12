A CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de futebol) anunciou esta segunda-feira alterações nos regulamentos da Taça Libertadores e da Taça Sul-Americana, seguindo parcialmente a UEFA no que diz respeito ao fim dos golos fora como critério de desempate nas eliminatórias nas duas competições.

No entanto, o critério dos golos fora continua a ser tido em conta como terceiro critério de desempate nas fases de grupos destas competições sul-americanas. O primeiro critério será a diferença entre os golos marcados e sofridos, o segundo será o maior número de golos marcados e, só se houver empate nestes dois primeiros critérios, na fase de grupos, é que se recorrerá o golo fora como critério de desempate.

Em caso do empate se manter depois do terceiro critério, existe ainda um quarto que será definido pela melhor posição no ranking de clubes da CONMEBOL de 2022, que já foi divulgado. No regulamento anterior estava previsto um sorteio para definir a classificação de um grupo, caso houvesse empate nos restantes critérios.

Como normalmente o saldo de golos e o maior número de golos marcados são suficientes para definir os dois primeiros classificados de cada grupo, a CONMEBOL entende que dificilmente será preciso recorrer ao critério dos golos fora. Mesmo assim, num cenário de seis jogos, três em casa e três fora, a confederação sul-americana entende que este critério será mais justo do que uma eliminatória a duas mãos.

Os sorteios das próximas edições da Libertadores e da Taça Sul-Americana está marcado para 23 de março de 2022.