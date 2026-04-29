Matheus Pereira, antigo avançado de Sporting e Desp. Chaves, foi alvo de insultos racistas, através das redes sociais, depois do triunfo do Cruzeiro, clube que representa atualmente, frente ao Boca Juniors (1-0), para a Libertadores.

O site Globoesporte teve acesso a algumas das mensagens recebidas pelo jogador do Cruzeiro, nas quais o termo “mono” (“macaco” em espanhol), de conotação racista, é uma constante.

O avançado brasileiro foi ainda ameaçado por alguns utilizadores, sendo que um deles chegou mesmo a escrever: «No dia 19/05 (quando as duas equipas se voltarem a defrontar na Libertadores, desta vez em Buenos Aires) vais acabar num caixão.»

O Cruzeiro e o jogador ainda estudam a possibilidade de apresentarem uma queixa formal junto da CONMEBOL e das instâncias civis.

Entretanto, um adepto do Boca Juniors foi detido pelas autoridades brasileiras depois de ter feito um gesto de índole racista durante a partida da última madrugada.

O jogo entre Cruzeiro, que tem como treinador o português Artur Jorge, e Boca Juniors terminou com uma enorme confusão no relvado, que envolveu jogadores das duas equipas.