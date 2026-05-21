O Palmeiras de Abel Ferreira foi surpreendido, em casa, pelos paraguaios do Cerro Porteño (0-1) e desperdiçou a oportunidade de antecipar a qualificação no Grupo F para a próxima fase, enquanto o Flamengo de Leonardo Jardim bateu os argentinos do Estudiantes por 1-0 e é líder destacado do Grupo A.

Grande surpresa no Allianz Parque com o Palmeiras, com uma exibição apática, a deixar-se surpreender por uma ousada equipa do Cerro Porteño que se adiantou no marcador logo a abrir a segunda parte, na sequência de uma transição rápida, com finalização de cabeça de Pablo Vegetti, ex-Vasco da Gama.

O Palmeiras não perdia em casa há cinco anos, desde 18 de maio de 2021, diante do Defensa y Justicia (3-4) e, com este desaire, a equipa de Abel Ferreira, com 8 pontos, perde o primeiro lugar para o adversário direto que passa a contar com 10 pontos, enquanto, no outro jogo do mesmo grupo, o Junior Barranquilla (4 pontos) bateu o Sporting Cristal (6 pontos) por 3-2.

Pedro decide no Maracanã

Entretanto, o Flamengo, também a jogar em casa, bateu o Estudiantes (1-0) e já está qualificado para os oitavos de final, face ao cancelamento do duelo com os colombianos do Independiente Meddllín devido a um protesto dos adeptos que deverá atribuir três pontos na secretaria para a equipa de Leonardo Jardim.

Um duelo equilibrado no Maracanã com Pedro, apesar da frustração de ter ficado fora do Mundial 2026, a desbloquear o marcador na sequência de um erro de Muslera, com o 19.º golo da temporada.

Com esta vitória, a equipa carioca chega aos 10 pontos, mais três do que o Independiente de Medellín, mais quatro do que o Estudiantes e mais nove do que o Cusco.