O Botafogo de Artur Jorge afastou o Palmeiras de Abel Ferreira nos oitavos de final da Taça Libertadores ao empatar no Allianz Parque 2-2, fazendo valer a vitória, pela margem mínima (2-1), no jogo da primeira mão. Um duelo entre treinadores portugueses com uma segunda parte a elevar os níveis de emoção aos píncaros, com o jogo a fechar com um golo anulado à equipa da casa que levaria a decisão para os penáltis.

O Botafogo entrou melhor no jogo a até podia ter marcado nos primeiros quinze minutos, mas o Palmeiras equilibrou a contenda, embora com um ataque demasiado previsível e a melhor oportunidade foi mesmo dos cariocas, com um remate de Savarino à barra, numa primeira parte que terminou sem golos.

As emoções mais fortes ficaram reservadas para a segunda parte. Logo a abrir, aos 56 minutos, Igor Jesus, a passe de Savarino, ampliou a vantagem do Botafogo e, aos 64, o próprio Savarino fez o 2-0. A equipa de Artur Jorge ficava com uma folga confortável e a eliminatória parecia decidida, mas o Palmeiras ainda viria a ter uma palavra neste jogo.

A cinco minutos do final, Flaco López reduziu a diferença e, já sobre o minuto 90, Rony empatou o jogo que contou ainda com dez minutos de compensação. Abel Ferreira ainda festejou um terceiro golo, aos 98, marcado por Gustavo Gómez, que levaria a decisão para o desempate por penáltis, mas este terceiro golo viria a ser anulado, após revisão do VAR, devido a um toque com o braço do defesa do Palmeiras.

Com uma vantagem de 4-3 no conjunto das duas mãos, é o Botafogo de Artur Jorge que segue para os quartos de final onde vai defrontar o vencedor do embate entre o São Paulo e o Nacional Montevideu, marcado para esta quinta-feira.

Veja o resumo do jogo: