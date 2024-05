O Botafogo de Artur Jorge garantiu na última madrugada a qualificação para os oitavos de final da Taça Libertadores, ao vencer o Universitario, no Peru, por 1-0, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo D.

Na deslocação a Lima, a formação brasileira venceu o campeão peruano com um golo solitário de Jeffinho, marcado aos 77 minutos, menos de um quarto de hora depois de ter sido lançado em campo pelo técnico português.

Após ter entrado na fase de grupos com duas derrotas, o Botafogo somou agora o terceiro triunfo consecutivo e, desta forma, assegurou a passagem à próxima fase da competição, juntamente com os colombianos do Júnior Barranquilla, ambos com nove pontos e já fora do alcance de Universitario e Liga de Quito, que têm cinco e quatro, respetivamente, quando falta disputar apenas uma jornada.

Na derradeira ronda, marcada para 28 de maio, o Botafogo vai a Barranquilla para discutir a primeira posição com o Júnior, sendo que apenas uma vitória permitirá aos cariocas terminarem na liderança, face à desvantagem na diferença de golos para os colombianos (7-4 contra 7-6).

Artur Jorge, que assumiu o comando do clube carioca no início de abril, junta-se nos oitavos de final a outro treinador português, Abel Ferreira, que na quarta-feira também carimbou a quinta presença consecutiva na fase a eliminar com o Palmeiras, clube que conduziu ao título sul-americano em 2020 e 2021.

Veja aqui o resumo da vitória do Botafogo: