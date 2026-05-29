Libertadores: duelo entre Leonardo Jardim e Arthur Jorge nos «oitavos»
Palmeiras de Abel Ferreira volta a cruzar-se com o Cerro Porteño
Palmeiras de Abel Ferreira volta a cruzar-se com o Cerro Porteño
O sorteio dos oitavos de final da Libertadores ditou um duelo entre portugueses, com o Flamengo de Leonardo Jardim a defrontar o Cruzeiro de Arthur Jorge na primeira fase com jogos a eliminar, enquanto o Palmeiras de Abel Ferreira volta a medir forças com os paraguaios do Cerro Porteño depois dos dois emblemas já se terem defrontado na fase de grupos.
O sorteio, realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, ditou que Leonardo Jardim defrontasse o Cruzeiro, equipa que já liderou em 2025, agora sob o comando de Arthur Jorge que, há dois anos, venceu a Libertadores ao serviço do Botafogo. Os jogos estão marcados para depois do Mundial 2026, com a primeira mão marcada para 10 de agosto.
O Palmeiras, já com duas vitórias na Libertadores, volta a cruzar-se com o Cerro Porteño, depois de não ter conseguido bater os paraguaios na fase de grupos, com um empate fora (1-1) e uma surpreendente derrota em casa (0-1) que permitiu aos paraguaios vencerem o grupo.
Destaque ainda para o duelo do Rosario Central, onde joga Di María, e o Corinthians.
⭐️🏆 Rumo à #GloriaEterna! Assim ficaram as Oitavas de Final da CONMEBOL #Libertadores.— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 29, 2026
🤔 Quem serão os finalistas? pic.twitter.com/yAylqkyk9J
Sorteio dos oitavos de final (jogos marcados para 10/11 de agosto; 19 e 20 de agosto)
Estudiantes (ARG)- Universidad Católica (CHI)
Rosario Central (ARG)- Corinthians
Cruzeiro-Flamengo
Tolima (COL)-Independiente Del Valle (EQU)
Mirassol-LDU (EQU)
Palmeiras-Cerro Porteño (PAR)
Platense (ARG)-Coquimbo Unido (CHI)
Fluminense-Independiente Rivadavia (ARG)