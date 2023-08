Marcelo, lateral do Fluminense, foi punido com três jogos de suspensão pela arrepiante entrada sobre Luciano Sánchez, do Argentino Juniors, em jogo dos oitavos de final da Taça Libertadores. O Tribunal Disciplinar da Conmebol multou ainda o antigo jogador do Real Madrid em 6 mil dólares (5,4 mil euros).

Marcelo já cumpriu um jogo de castigo, no jogo da segunda mão com o Argentinos Juniors, mas vai falhar ainda os dois jogos dos quartos de final da Libertadores frente aos paraguaios do Olimpia que, na última madrugada, eliminaram o Flamengo.

O experiente lateral foi expulso no primeiro jogo com o Argentino Juniors na sequência de uma arrepiante entrada sobre Luciano Sánchez que, apesar de não ter sido intencional, resultou numa lesão muito grave no adversário, que enfrenta uma paragem de cerca de doze meses. Marcelo ficou desolado e, mais tarde, telefonou a Luciano Sánchez para lhe desejar uma boa recuperação.

Recorde a entrada de Marcelo sobre Luciano Sanchez: