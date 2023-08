O Palmeiras de Abel Ferreira está de volta aos quartos de final da Taça Libertadores, pela sexta vez, a terceira consecutiva, depois de na última madrugada ter empatado, em casa, com o Atlético Mineiro (0-0), fazendo valer o magro triunfo da primeira mão para seguir em frente.

Com um Allianz Parque praticamente cheio, o jogo começou com um atraso de sete minutos, depois de um dos auxiliares da equipa de arbitragem se ter sentido mal, acabando rendido pelo quarto árbitro.

O primeiro remate do jogo ainda foi de Hulk, de muito longe, mas logo a segui o Palmeiras pegou no jogo e encostou o Atlético à sua defesa, mas ao longo de toda a primeira parte foi muito perdulário no capítulo da finalização.

Já na segunda parte, Luiz Felipe Scolari, obrigado a marcar, colocou Paulinho ao lado de Hulk e o Palmeiras ainda apanhou um susto, num lance polémico, em o Atlético Mineiro pediu penálti por alegado corte com o braço de Gabriel Menino. O Verdão acabou por segurar a magra vantagem que trazia da primeira mão e está, pela terceira vez consecutiva, entre os oito melhores da Libertadores.

Nos quartos de final, o Palmeiras vai defrontar os colombianos do Deportivo Pereira que, na primeira vez que jogam a Libertadores, surpreenderam os equatorianos do Independiente del Valle (1-1- e 1-0).

Resultados dos oitavos de final da Libertadores:

Terça-feira:

Internacional-River Plate, 2-1, 9-8, gp (1-2 na primeira mão)

At. Paranaense-Bolívar, 2-0, 4-5, gp (1-3)

Quarta-feira:

Boca Juniors-Nacional, 2-2, 4-2, gp (0-0)

Independiente del Valle-Deportivo Pereira, 1-1 (0-1)

Palmeiras-At. Mineiro, 0-0 (1-0)

Fluminense-Argentinos Juniors, 2-0 (1-1)

Quinta-feira:

Olimpia-Flamengo

Racing Cub-At. Nacional