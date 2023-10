O Palmeiras de Abel Ferreira falhou a final da Taça Libertadores, pelo segundo ano consecutivo, ao cai nos penáltis (2-4) após novo empate com o Boca Juniors (1-1), agora no Allianz Parque. O treinador português, que conquistou o troféu continental nos dois primeiros anos em São Paulo, volta, assim, a falhar uma terceira final. Os argentinos seguem em frente e vão discutir o título com o Fluminense, no Estádio Maracanã, no Rio de janeiro, a 4 de novembro.

Mais um duelo tático entre os conjuntos de Abel Ferreira e Jorge Almirón, tal como o primeiro, que tinha acabado sem golos no Bombonera, em Buenos Aires, mas com a história a favor da equipa argentina que já se tinha cruzado com o Palmeiras por quatro vezes, em anos anteriores, e seguiu sempre em frente, três delas também no desempate por penáltis.

Na última madrugada, o Palmeiras, com um grande ambiente nas bancadas, entrou com uma pressão asfixiante, com uma posse de bola que chegou a rondar os oitenta por cento nos primeiros quinze minutos, face a um Boca bem organizado defensivamente e a apostar nas transições rápidas para Merentiel e Cavani. A estratégia dos argentinos acabou por dar frutos, aos 23 minutos, com Merentiel a abater Gustavo Gómez em velocidade e a cruzar para a finalização de Cavani em carrinho.

Até ao intervalo, o Palmeiras ainda teve duas oportunidades para empatar, com destaque para um pontapé de bicicleta de Rony, mas o Boca Juniores regressou para o segundo tempo a vencer por 1-0. Já com Endrick em campo, o Palmeiras acentuou a pressão e o Boca acabou por ceder. Primeiro com a expulsão do ex-sportinguista Marcos Rojo, aos 65 minutos, após falta sobre o jovem avançado do Palmeiras. Diante de um Boa muito fechado, a equipa da casa acabou por chegar ao empate, ao minuto 73, com um remate de PIquerez de fora da área. Já em tempo de compensação, Rony ainda tentou nova bicicleta, mas Romero defendeu e o jogo foi mesmo para penáltis.

Na lotaria das grandes penalidades, o guarda-redes do Boca voltou a ser determinante e, com duas defesas, garantiu a 12.ª final para o Boca Juniors que, a 4 de novembro, vai tentar conquistar o seu sétimo troféu diante do Fluminense.

