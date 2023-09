Imediatamente após o encontro, a segunda mão das meias-finais da Taça Libertadores entre Boca Juniors e Palmeiras começou a aquecer. O guarda-redes dos «xeneizes», Sergio Romero, criticou o relvado sintético do estádio do Verdão enquanto o treinador Jorge Almirón apontou o dedo a Abel Ferreira.



«Não me interessa muito a sua opinião, vi um jogo muito forte da minha equipa. Houve uma jogada do Barco que foi muito boa na primeira parte e não houve nenhum erro do Palmeiras. Os erros do Palmeiras foram provocados pela nossa pressão alta que foi bem feita. O treinador [Abel] fala muito e é conflituoso. É bom treinador, tem muitos bons jogadores... Mas será uma meia-final muito forte, também temos homens. Estamos habituados a jogar em campos difíceis. Estaremos preparados para tudo», disse, citado pelo jornal «Olé».



O técnico português referiu que o Boca Juniors apenas tinha criado perigo por erros da sua equipa. Já o treinador argentino discordou do homólogo e deixou-lhe algumas críticas.

Após o 0-0 na Bombonera, a segunda mão das meias-finais da Libertadores joga-se a 6 de outubro.