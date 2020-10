Duas semanas depois de ter sofrido uma humilhante derrota por 5-0 diante do Independente del Valle – a maior derrota do Flamengo na Libertadores – o ‘Mengão’ devolveu a gracinha à equipa equatoriana, com um bis de Bruno Henrique na goleada por 4-0, que vale o apuramento da antiga equipa de Jesus para os oitavos da prova.

O triunfo começou a ser construído com um golo de Lincoln aos 25m, Pedro ampliou a vantagem à passagem da meia-hora e Bruno Henrique deu contornos de goleada ao resultado com um bis na segunda parte.

O avançado brasileiro assinalou da melhor forma o regresso à competição após duas semanas afastado da equipa, por ter estado infetado com covid-19.

O triunfo permite à equipa orientada por Domènec Torrent isolar-se na liderança do grupo A da Libertadores, garantindo o apuramento para os oitavos da prova que venceu na época passada.