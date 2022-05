Nenhum treinador português venceu os respetivos encontros na Libertadores. O Flamengo empatou na Argentina contra o Talleres de Pedro Caixinha (2-2) e segue confortavelmente na liderança do grupo H.



No estádio Mario Kempes, a formação argentina chegou ao intervalo a ganhar graças a um autogolo de Arão. No entanto, os brasileiros reagiram a abrir a segunda metade e igualaram a contenda por Arrascaeta.



Volvidos sete minutos, Michael Santos desfez o empate e recolocou o Talleres a ganhar. Paulo Sousa recorreu ao banco de suplente e lançou Pedro para o lugar de João Gomes. Um minuto depois de entrar, o avançado fez o 2-2 final.



O Talleres ocupa o segundo lugar do grupo com sete pontos com mais três que o Universidad Católico e a três do líder Flamengo.



Por sua vez, o Corinthians de Vítor Pereira empatou sem golos na Colômbia frente ao Deportivo Cali. Apesar do nulo, não faltaram oportunidades de golo. O ex-Sporting Teo Gutiérrez desperdiçou uma grande penalidade aos 67 minutos, mas Fábio Santos também não fez melhor da marca dos 11 metros a seis minutos do final.



O Timão ocupa o primeiro lugar do grupo E com sete pontos, mais um que o Boca Juniors, segundo classificado.



Por fim, o Independiente del Valle, de Renato Paiva, perdeu por 1-0 na visita ao terreno do Tolima. Ibarguen deu o triunfo ao emblema cafetero que assim, ultrapassou os equatorianos no segundo lugar do grupo D.