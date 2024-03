O Bragantino falhou o apuramento para a fase de grupos da Libertadores depois de ter empatado (1-1) frente ao Botafogo, na última madrugada.



No derradeiro jogo de acesso à prova, a equipa orientada por Pedro Caixinha precisava de inverter o resultado negativo de 2-1 que trazia do primeiro jogo. No entanto, o emblema de Bragança Paulista não conseguiu quebrar a resistência do Fogão e o nulo manteve-se até à segunda parte.



No arranque da etapa complementar Damián Suárez viu cartão vermelho direto e deixou o Botafogo em inferioridade numérica. Ainda assim, foram os cariocas quem abriram o marcador por intermédio de Júnior Santos, aos 76 minutos.



O Bragantino foi capaz de evitar a derrota, graças a um golo de Talisson, mas não evitou a eliminação.



