Boca Juniors e Palmeiras empataram sem golos, na última madrugada, numa partida da primeira mão das meias-finais da Libertadores.



A primeira oportunidade da partida pertenceu à equipa de Abel Ferreira por Arthur. Depois, os «xeneizes» estiveram por cima e tiveram várias chances para fazer golo, mas Cavani não mostrou a pontaria habitual.



Weverton brilhou quando foi colocado à prova e o jogo terminou com um nulo. Fica, assim, tudo por decidir no jogo da segunda mão, dia 6 de outubro.



O resumo do jogo: