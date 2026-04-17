O Palmeiras de Abel Ferreira teve de sofrer para ultrapassar os peruanos do Sporting Cristal, em São Paulo, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Taça Libertadores, mas acabou por vencer por 2-1, com um penálti ao cair do pano e destacou-se no comando do Grupo F.

Um jogo que, à partida, seria acessível para a equipa de Abel Ferreira, mas que acabou por complicar-se. A equipa paulista entrou a mandar no jogo, com uma boa circulação de bola e duas boas oportunidades, antes de abrir o marcador, aos 25 minutos, com Allan a cruzar para a finalização fácil de Murillo.

No entanto, na única oportunidade que criou, o Sporting Cristal acabou por empatar, aos 41 minutos, num remate-surpresa de Juan González, sem hipóteses de defesa para Carlos Miguel.

Um resultado frustrante para a equipa da casa ao intervalo, mas a segunda parte seria bem mais difícil. Os peruanos fecharam-se sobre a sua defesa e fizeram tudo para perder tempo, levando os brasileiros ao desespero. A equipa de Abel Ferreira, à procura da vitória, acabou por ficar nervosa, falhou muitos passes e até apanhou alguns sustos, com o adversário a tentar a reviravolta em transições rápidas.

O jogo chegou a ficar tenso, mas, a dez minutos do final, Arthur, que tinha acabado de saltar do banco, foi derrubado na área por Cuenca e, na conversão do castigo máximo, Flaco López atirou a contar. Apesar do alívio, o Palmeiras ainda teve de sofrer para garantir a primeira vitória na competição, com Sporting Cristal a apostar num futebol mais direto. Carlos Miguel ainda fez uma grande defesa, num final de jogo que deixou Abel Ferreira extremamente irritado.

Com esta vitória, o Palmeiras destaca-se no comando do Grupo F, com 4 pontos, mais um do que o Sporting Cristal e Cerro Porteño, enquanto o Junior Barranquilla soma apenas um ponto.

Veja o resumo do jogo: