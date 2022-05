Quatro jogos, quatro vitórias. O Palmeiras voltou a golear o Independiente Petrolero, desta feita por 5-0, e garantiu desde já a passagem aos oitavos de final da Libertadores.



O Verdão precisou de 17 minutos para quebrar a resistência da equipa boliviana. Raphael Veiga fez o 1-0 de grande penalidade e ampliou a vantagem da equipa de Abel Ferreira volvidos cinco minutos. Até final da primeira parte o Independiente Petrolero ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Robledo.



Na segunda parte, aos 60 minutos, Veiga chegou ao hat-trick e fez história ao tornar-se no melhor marcador da história do Palmeiras na Libertadores (14 golos). Cumpridos dois minutos Navarro fez o 4-0 e Murilo fixou o resultado final.



O Palmeiras chegou aos 12 pontos no grupo A, mais sete que o segundo classificado o Emelec. Já o Independiente Petrolero soma apenas um ponto.



Veja os golos da partida: