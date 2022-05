O sorteio dos oitavos de final da Taça Libertadores colocou nesta sexta-feira dois portugueses no caminho um do outro, caso se apurem para os quartos de final.

O Flamengo de Paulo Sousa vai defrontar os colombianos do Tolima, enquanto o Corinthians de Vítor Pereira terá o Boca Jrs pela frente. Caso ultrapassem os respetivos rivais, as equipas lideradas pelos dois portugueses vão defrontar-se nos quartos de final.

Já o detentor do troféu, o Palmeiras do também português Abel Ferreira, terá pela frente os paraguaios do Cerro Porteño e só na final poderá encontrar um dos outros treinadores lusos.